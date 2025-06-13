В Чистопольском районе РТ на пожаре в частном доме погибла 9-летняя девочка

Фото: прокуратура Татарстана

Сегодня ночью в селе Кубассы Чистопольского района Татарстана произошел пожар в частном доме.

После того как возгорание потушили, в доме нашли тело 9-летней девочки.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия выезжала заместитель Чистопольского городского прокурора Ленара Гибадуллина, организована проверка.

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

Как сообщает прокуратура Татарстана, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Чистопольская городская прокуратура контролирует ход и результаты следствия.