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Происшествия 13 июня 2025 08:56

В Чистопольском районе РТ на пожаре в частном доме погибла 9-летняя девочка

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В Чистопольском районе РТ на пожаре в частном доме погибла 9-летняя девочка
Фото: прокуратура Татарстана

Сегодня ночью в селе Кубассы Чистопольского района Татарстана произошел пожар в частном доме.

После того как возгорание потушили, в доме нашли тело 9-летней девочки.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия выезжала заместитель Чистопольского городского прокурора Ленара Гибадуллина, организована проверка.

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

Как сообщает прокуратура Татарстана, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Чистопольская городская прокуратура контролирует ход и результаты следствия.

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