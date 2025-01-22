Стала известна причина пожара в челнинском санатории «Жемчужина»

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Нарушение правил монтажа электрооборудования могло стать причиной утреннего пожара в санатории «Жемчужина» в Набережных Челнах. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Напомним, пожар произошел сегодня утром. По прибытии огнеборцев горел третий этаж второго корпуса. Самостоятельно до прибытия пожарных смогли эвакуироваться 64 человека. Пожарные потушили возгорание на шести квадратах. В результате никто не пострадал.