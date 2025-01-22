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Происшествия 22 января 2025 18:38

Стала известна причина пожара в челнинском санатории «Жемчужина»

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Нарушение правил монтажа электрооборудования могло стать причиной утреннего пожара в санатории «Жемчужина» в Набережных Челнах. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Напомним, пожар произошел сегодня утром. По прибытии огнеборцев горел третий этаж второго корпуса. Самостоятельно до прибытия пожарных смогли эвакуироваться 64 человека. Пожарные потушили возгорание на шести квадратах. В результате никто не пострадал.

#пожар #Набережные Челны #Санаторий
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