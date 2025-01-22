Пожар случился в санатории «Жемчужина» в Челнах

В Набережных Челнах в санатории «Жемчужина» на улице Мелекесская сегодня утром произошел пожар..

По прибытии пожарных грел третий этаж второго корпуса. Самостоятельно до прибытия пожарных смогли эвакуироваться 64 человека.

Пожарные потушили возгорание на шести квадратах.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по Татарстану, к счастью, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.