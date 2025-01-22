Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Пожар случился в санатории «Жемчужина» в Челнах
В Набережных Челнах в санатории «Жемчужина» на улице Мелекесская сегодня утром произошел пожар..
По прибытии пожарных грел третий этаж второго корпуса. Самостоятельно до прибытия пожарных смогли эвакуироваться 64 человека.
Пожарные потушили возгорание на шести квадратах.
Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по Татарстану, к счастью, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников