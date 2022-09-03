Стала известна причина переноса матча «Ак Барс» – «Динамо» из Минска в Казань

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Ак Барсом» и минским «Динамо», который состоится в пятницу, 16 сентября, перенесён из столицы Беларуси в Казань.

По информации «Чемпионата», причиной смены города является проведение государственного мероприятия на «Минск-Арене».

Стоит отметить, что на официальном сайте «Ак Барса» продажа билетов на матч уже началась. Игра начнётся в 19:00 по московскому времени.

Напомним, сегодня казанский клуб провел свой первый матч в новом сезоне. В игре против московского «Динамо» барсы уступили со счетом 0:2.

Следующий матч «Ак Барс» проведет пятого сентября против ЦСКА в Москве.