«Динамо» обыграло «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Московское «Динамо» обыграло (2:0) на своей площадке казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда Олега Знарка не сумела открыть счет своим голам в новом сезоне.

В первом периоде обе команды создали мало моментов, но голкиперу «Ак Барса» Тимуру Билялову пришлось чаще выручать своих партнеров, чем вратарю «Динамо».

На старте второго периода Александр Радулов нарушил правила после свистка арбитра в чужой зоне. В большинстве с пятачка бросал форвард «Динамо» Джордан Уил, но Билялов выручил «Ак Барс». Отметим, что Уил в прошлом сезоне играл за казанский клуб.

Давление «Динамо» на ворота возрастало. За 3 секунды до конца второго периода форвард хозяев Иван Игумнов вывел хозяев вперед. Нападающий выехал из-за ворот и переиграл Билялова – 1:0.

В начале заключительного периода «Динамо» создало еще ряд голевых моментов, но голкипер «Ак Барса» вновь выручил своих партнеров. Точку в матче броском в пустые ворота поставил Муранов – 2:0.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 5 сентября в Москве против ЦСКА.

«Динамо» – «Ак Барс» – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

1:0 Игумнов (Готовец, Тринеев, 39:58)

2:0 Муранов (59:42, ПВ)