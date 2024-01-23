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Стала известна причина отравления угарным газом детей в Азнакаево
Азнакаевская городская прокуратура завершила проверку после отравления угарным газом двух детей, сообщает старший помощник РТ Руслан Галиев.
Напомним, в начале января в одной из квартир в Азнакаево брат и сестра отравились угарным газом, после чего 13-летнего мальчика и 15-летнюю девочку доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь. В момент случившегося дома находились бабушка и мать детей, третий ребенок гулял на улице.
«Установлено, что причиной инцидента стала обратная тяга, возникшая из-за промерзания дымохода вследствие непогоды», – сообщили в ведомстве.
После случившегося специалисты устранили все неисправности. По требованию прокуратуры они также проверили другие квартиры и провели разъяснительную работу с жильцами по предотвращению несчастных случаев.
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