Стала известна причина отравления угарным газом детей в Азнакаево

Азнакаевская городская прокуратура завершила проверку после отравления угарным газом двух детей, сообщает старший помощник РТ Руслан Галиев.

Напомним, в начале января в одной из квартир в Азнакаево брат и сестра отравились угарным газом, после чего 13-летнего мальчика и 15-летнюю девочку доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь. В момент случившегося дома находились бабушка и мать детей, третий ребенок гулял на улице.

«Установлено, что причиной инцидента стала обратная тяга, возникшая из-за промерзания дымохода вследствие непогоды», – сообщили в ведомстве.

После случившегося специалисты устранили все неисправности. По требованию прокуратуры они также проверили другие квартиры и провели разъяснительную работу с жильцами по предотвращению несчастных случаев.