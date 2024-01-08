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В Татарстане двое детей отравились угарным газом
В квартире дома на Нефтянников в Азнакаево брат и сестра отравились угарным газом, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
13-летнего мальчика и 15-летнюю девочку доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь.
В момент случившегося дома находились бабушка и мать детей, третий ребенок гулял на улице.
Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст оценку соблюдения законодательства об обеспечении безопасности при использовании и эксплуатации внутридомового газового оборудования.
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