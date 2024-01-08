В Татарстане двое детей отравились угарным газом

В квартире дома на Нефтянников в Азнакаево брат и сестра отравились угарным газом, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

13-летнего мальчика и 15-летнюю девочку доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь.

В момент случившегося дома находились бабушка и мать детей, третий ребенок гулял на улице.

Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст оценку соблюдения законодательства об обеспечении безопасности при использовании и эксплуатации внутридомового газового оборудования.