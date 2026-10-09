Стала известна личность россиянки, погибшей при крушении катамарана у Кипра

При кораблекрушении у северного побережья Кипра погибла гражданка РФ Юлия Осджан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Никосии.

«Мы получили информацию от турко-кипрских властей, что процедура идентификации тела завершена. Оно принадлежит Юлии Осджан», – говорится в сообщении дипломатической миссии.

В момент трагедии, 30 августа Юлия Осджан находилась на борту быстроходного парома-катамарана FiloJet вместе с мужем Айханом Осджаном, гражданином Турции, и их дочерью. Муж Юлии погиб, а дочку спасли и доставили родственникам отца.