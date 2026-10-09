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Происшествия 9 октября 2026 15:13

Стала известна личность россиянки, погибшей при крушении катамарана у Кипра

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При кораблекрушении у северного побережья Кипра погибла гражданка РФ Юлия Осджан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Никосии.

«Мы получили информацию от турко-кипрских властей, что процедура идентификации тела завершена. Оно принадлежит Юлии Осджан», – говорится в сообщении дипломатической миссии.

В момент трагедии, 30 августа Юлия Осджан находилась на борту быстроходного парома-катамарана FiloJet вместе с мужем Айханом Осджаном, гражданином Турции, и их дочерью. Муж Юлии погиб, а дочку спасли и доставили родственникам отца.

#катамаран #Кипр #крушение
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