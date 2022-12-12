Стала известна дата проведения первой новогодней елки в Казанском Кремле

В этом году в Казанском Кремле впервые проведут республиканскую елку – театрализованное представление для детей состоится 23 декабря. На нее пригласят учащихся в 1-4 классах, в первую очередь – детей участников военной спецоперации.

А 25 декабря в «Татнефть Арене» традиционно пройдет республиканская елка для детей постарше. На нее пригласят учащихся 5-11 классов, сообщил сегодня на аппаратном совещании замруководителя исполкома Набережных Челнов Рамиль Халимов.

Напомним, на Елку Президента приглашаются победители всероссийских и республиканских конкурсов, олимпиад, активисты общественных организаций, отличники учебы. От Автограда ее посетят в этом году более 800 детей.

Ранее Президент РТ Рустам Минниханов поручил уделить детям участников СВО особое внимание при организации новогодних мероприятий и пригласить их на республиканские елки.

Напомним, частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября по 28 октября. Для службы в зоне проведения военной спецоперации призвали более 300 тыс. резервистов. 31 октября Минниханов объявил, что Татарстан выполнил задание Министерства обороны РФ по частичной мобилизации граждан.