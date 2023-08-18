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Происшествия 18 августа 2023 12:41

Стала известна дата похорон замначальника управления прокуратуры РТ Андрея Кропотова

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Замначальника управления прокуратуры Татарстана Андрея Кропотова похоронят на казанском кладбище «Курган», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Похороны состоятся завтра, 19 августа. Там же в 11:00 пройдет гражданская панихида.

Трансфер до похоронного комплекса отправится в 9:30 от здания прокуратуры РТ на улице Кремлевской.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что заместитель начальника уголовно-судебного управления прокуратуры Республики Татарстан – начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в кассационной стадии уголовного судопроизводства, старший советник юстиции Андрей Кропотов ушел из жизни 17 августа в возрасте 57 лет.

#Прокуратура РТ
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