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Стала известна дата похорон замначальника управления прокуратуры РТ Андрея Кропотова
Замначальника управления прокуратуры Татарстана Андрея Кропотова похоронят на казанском кладбище «Курган», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Похороны состоятся завтра, 19 августа. Там же в 11:00 пройдет гражданская панихида.
Трансфер до похоронного комплекса отправится в 9:30 от здания прокуратуры РТ на улице Кремлевской.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что заместитель начальника уголовно-судебного управления прокуратуры Республики Татарстан – начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в кассационной стадии уголовного судопроизводства, старший советник юстиции Андрей Кропотов ушел из жизни 17 августа в возрасте 57 лет.
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