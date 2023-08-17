На 58-м году жизни ушел из жизни старший советник юстиции РТ Андрей Кропотов

Сегодня ушел из жизни заместитель начальника уголовно-судебного управления прокуратуры Республики Татарстан – начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в кассационной стадии уголовного судопроизводства, старший советник юстиции Андрей Кропотов. Ему было 58 лет.

Фото: Прокуратура Татарстана

Андрей Кропотов родился 5 ноября 1965 года.

В 1987 году он начал службу в должности стажера помощника прокурора Советского, а затем Зареченского районов Тулы.

С сентября 2021 года занимал должность заместителя начальника уголовно-судебного управления прокуратуры РТ – начальника отдела по обеспечению участия прокуроров в кассационной стадии уголовного судопроизводства.

Андрей Кропотов – почетный работник прокуратуры РФ, Заслуженный юрист Республики Татарстан. Он награжден медалью «В память 1000-летия Казани», ведомственным знаком отличия «За верность закону» I степени, медалью «290 лет прокуратуре России», медалью Руденко, медалью «300 лет прокуратуре России», медалью «За доблестный труд».

Руководство и коллектив прокуратуры Республики Татарстан выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.