Стала известна дата подписания протокола о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО

Руководство НАТО подпишет протокол о вступлении в альянс Швеции и Финляндии 5 июля. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Мы проведем официальное подписание протокола о приеме стран во вторник – в присутствии глав МИД Финляндии и Швеции», – цитирует его «Интерфакс».

Решение пригласить Швецию и Финляндию в альянс лидеры НАТО приняли еще накануне, подчеркнул он. По его словам, следующая встреча глав государств-членов НАТО состоится в 2023 году в Вильнюсе.

Теперь стороны должны будут согласовать условия вступления в альянс, когда это решение ратифицируют парламенты всех стран.

Накануне стало известно, что Швецию и Финляндию официально пригласили вступить в НАТО по итогам саммита в Мадриде. Тем самым союз подтверждает «приверженность политике открытых дверей».