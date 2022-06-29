Финляндию и Швецию официально пригласили в НАТО

Швецию и Финляндию официально пригласили вступить в НАТО, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте альянса по итогам встречи саммита в Мадриде. Тем самым союз подтверждает «приверженность политике открытых дверей».

«Сегодня мы приняли решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами НАТО и договорились о подписании Протоколов о присоединении. <... > Мы приветствуем заключение трехстороннего меморандума между Турцией, Финляндией и Швецией по этому вопросу. Присоединение Финляндии и Швеции сделает их защищеннее, НАТО — сильнее, а евроатлантический регион — безопаснее», — говорится в документе. При этом подчеркивается, что безопасность Финляндии и Швеции имеет первостепенное значение для союза, в том числе, в процессе присоединения.

Ранее Турция блокировала рассмотрение заявок из Хельсинки и Стокгольма, однако на саммите в Мадриде согласилась поддержать это решение. Страны подписали совместное заявление, которым обязуются оказывать друг другу поддержку в борьбе с угрозами безопасности. В частности, Финляндия и Швеция обязуются выполнить условия Турции и не поддерживать в какой-либо форме Рабочую партию Курдистана и движение Фетхуллаха Гюлена (FETO), которые Анкара считает террористическими.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции не создает непосредственной угрозы РФ, так как у Москвы нет проблем с этими странами.