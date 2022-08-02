Стала известна дата первого матча Курбана Бердыева в Иране

Бывший наставник «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев 22 августа проведет первый матч в роли главного тренера иранского клуба «Трактор».

Команда Бердыева на выезде сыграет против «Гол Гахарома» из Сирджана.

Ранее специалист рассказал о причинах разрыва тандема с генеральным директором казанского «Рубина» Рустемом Саймановым.

Напомним, что последним местом работы Курбана Бердыева был казахстанский «Кайрат», откуда тренера уволили за провальные результаты.