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Спорт
2 августа 2022  12:57
Артур Халилуллов

Стала известна дата первого матча Курбана Бердыева в Иране

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Бывший наставник «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев 22 августа проведет первый матч в роли главного тренера иранского клуба «Трактор».

Команда Бердыева на выезде сыграет против «Гол Гахарома» из Сирджана.

Ранее специалист рассказал о причинах разрыва тандема с генеральным директором казанского «Рубина» Рустемом Саймановым.

Напомним, что последним местом работы Курбана Бердыева был казахстанский «Кайрат», откуда тренера уволили за провальные результаты.

#курбан бердыев #футбол #Иран #Рубин
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