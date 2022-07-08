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Спорт
8 июля 2022  15:30

Курбан Бердыев раскрыл причины конфликта с Саймановым

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Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о причинах разрыва тандема с генеральным директором казанцев Рустемом Саймановым.

«Разный взгляд на развитие структуры клуба. И когда пошло, что «надо делать так и так»  – тогда сам управляй», – сказал Бердыев в интервью в «Коммент.шоу».

Бердыев ушел из «Рубина» в июне 2019 года. В том сезоне команда заняла 11 место в чемпионате России. Всего под руководством этого тренера казанцы дважды становились чемпионами.

#курбан бердыев #рустем сайманов #футбол #Рубин
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