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Спорт
6 марта 2022  12:34
Дамир Садриев

Стал известен характер травмы канадского защитника «Ак Барса» Марка Барберио

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Стали известны подробности повреждения канадского легионера «Ак Барса» Марка Барберио. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, защитник казанского клуба получил травму 24 февраля в контрольном матче против нижнекамского «Нефтехимика» (1:0). Сообщается, что у Барберио диагностировано повреждение нижней части тела. 

В этом сезоне канадец сыграл в составе «Ак Барса» 6 матчей и отметился 3 результативными баллами (1+2).

Напомним, во втором матче четвертьфинала Востока «Авангард» вновь одержал победу над «Ак Барсом» (2:5). Счет в серии стал 0:2 в пользу омского клуба, а серия переезжает в Балашиху. Третий матч противостояния состоится сегодня в 17:00.

Спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала подробный материал об итогах второй игры серии.

#ХК Ак барс #хоккей #плей-офф КХЛ
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