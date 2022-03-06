Стал известен характер травмы канадского защитника «Ак Барса» Марка Барберио
Стали известны подробности повреждения канадского легионера «Ак Барса» Марка Барберио. Об этом сообщает Metaratings.
По информации источника, защитник казанского клуба получил травму 24 февраля в контрольном матче против нижнекамского «Нефтехимика» (1:0). Сообщается, что у Барберио диагностировано повреждение нижней части тела.
В этом сезоне канадец сыграл в составе «Ак Барса» 6 матчей и отметился 3 результативными баллами (1+2).
Напомним, во втором матче четвертьфинала Востока «Авангард» вновь одержал победу над «Ак Барсом» (2:5). Счет в серии стал 0:2 в пользу омского клуба, а серия переезжает в Балашиху. Третий матч противостояния состоится сегодня в 17:00.
Спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала подробный материал об итогах второй игры серии.