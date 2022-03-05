«Ак Барс» на краю пропасти: легионеры снова «плавят», Квартальнов сохраняет честь

Казанцы вчистую провалили (0-2) домашние матчи серии против «Авангарда», а накануне и вовсе разгромно (2:5) уступили «ястребам». В чем причины, что может спасти «Ак Барс» и за что можно уважать Квартальнова на грани увольнения из клуба — читайте в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Напрашивается яростная критика наставника казанцев Квартальнова. Но этой критикой, можно хоть зачитаться до дыр в пабликах «Ак Барса»

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Яростная критика Квартальнова и уважение к тренеру

После вчерашних оглушительных 2:5 и абсолютно невнятной игры «Ак Барса» в первых двух матчах серии с «ястребами» напрашивается яростная критика наставника казанцев Дмитрия Квартальнова. Но этой критикой, можно хоть зачитаться до дыр, в официальных и неофициальных пабликах «Ак Барса» ВКонтакте в исполнении болельщиков казанского клуба. Что-то принципиально новое написать сложно.

Все и так слышали основные тезисы: нервы, «нефартовость», в плей-офф ругается с легионерами, специалист не для топ-клубов и еще много чего. Все это, в той или иной степени, даже справедливо. Но сейчас хотелось бы отметить позитивный момент, о котором, если честно, давно «руки чесались» написать. Квартальнов прямой, честный и неравнодушный человек. Вчера некоторые лояльные клубу казанские СМИ на послематчевой пресс-конференции буквально бросили тренеру спасательный круг с удобным вопросом.

– Стивена Кэмпфера и Джордана Уила не было видно в первых двух матчах. Может быть так, что у них голова занята не игрой, а политикой?

– Думаю, нет. У «Авангарда» тоже иностранцы, у них не думают, а у нас думают? Я не хочу искать какую-то причину, мы не сыграли как надо. Подарили эти два гола, дали воздуха сопернику, он преобразовался и сделал два шага вперёд, а мы – шаг назад. Отдам должное «Авангарду», мы разберемся со своими ошибками, хотя согласен, что мы уступили в желании, - заявил тренер.

Квартальнов, находясь на грани увольнения из своего, возможно, последнего топ-клуба в карьере, не стал юлить, а ответил как есть Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

Казалось бы, что может быть проще, чем допустить хотя бы возможность пагубного влияния массового бегства иностранцев из КХЛ на «Ак Барс». И пускай здравомыслящие люди видят, как пластались на льду легионеры «Авангарда» 2 марта и накануне. Но, ответь Квартальнов по-другому, и СМИ, возможно, накрутили бы и эту «сову на глобус». Но специалист, находясь на грани увольнения из своего, возможно, последнего топ-клуба в карьере, не стал юлить, а ответил как есть. Кто знает, может фортуна за это в оставшихся матчей и улыбнется во все зубы Квартальнову. Был бы отличный сюжет, когда хороший человек становится великим тренером. Жаль только, что случаев таких по пальцам можно пересчитать.

Хартли, как тренер, полностью переигрывает оппонента

Но выдавая заслуженные реверансы наставнику «Ак Барса» стоит все же отделять мух от котлет. Вылет даже во втором раунде плей-офф априори должен привести к увольнению Квартальнова. Все же речь идет о самом титулованном клубе КХЛ. Даже Билялетдинов, который и принес такой статус хоккейной Казани, ушел сам после поражения от Хартли в 2018-м.

Но пока дело даже до второго раунда может не дойти, счет в серии с «Авангардом» 0-2, а «Ак Барс» в казанских матчах выглядел даже слабее, чем в стартовых играх прошлогодней серии с теми же омичами. Тяжело оценивать человеческие качества Боба Хартли, ведь иностранцы здорово умеют контролировать каждое сказанное слово, действие и внешне всегда доброжелательны на публике. Но по хоккейным меркам канадец, конечно, вчистую переигрывает Квартальнова.

По хоккейным меркам Хартли, конечно, вчистую переигрывает Квартальнова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

- Сегодняшний матч, возможно, был одним из лучших за 4 года моей работы в Омске. Самоотдача, настоящая командная игра, все действовали здорово. Не было ни одной возможности поиграть в большинстве, но во втором периоде реализовали два меньшинства. Это были ключевые моменты. Сегодня в трёх периодах у нас получилось три разных игры. Мы следовали плану на матч, играли по счёту, прекрасно выглядели: блокировали броски, выбрасывали шайбу в нужный момент, прессинговали соперника. Если посмотреть на наши заброшенные шайбы – всё было сделано здорово, - говорил после игры Хартли.

Легионеры второй плей-офф подряд «сливают» «Ак Барс»

В прошлогоднем плей-офф тренер «Ак Барса» нашел свой ответ, посадив на лавку легионеров (фирменный рецепт Квартальнова) и смог затянуть серию, но последнее слово все-таки осталось за Хартли. Но история может не повториться в этом сезоне, завершившись для «барсов» куда раньше. Слишком уж слабо выглядел «Ак Барс» в казанских матчах.

Как это часто бывает в командах Квартальнова, со льда в кубковых матчах «пропали» легионеры. Демерс, Барберио, а теперь и Эрик Фер, получивший травму, не играют. Но это еще полбеды. Накануне оставшиеся на льду легионеры и вовсе предопределили разгром «Ак Барса».

Подарочек «ястребам» оформил Стивен Кэмпфер, который всю «регулярку» наглядно показывал, как «Ак Барсу» с ним повезло Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

При «бодром» счете 2:2, по итогам первого периода, казанцы получили право разыграть очередное большинство, но упустили Телегина к своим воротам, который пробил Билялова. В этом эпизоде все началось с ошибки Джордана Уила (0 голов в двух матчах). Чуть позже ситуация повторилась: большинство, потеря шайбы в своей зоне и 2:4. Подарочек «ястребам» оформил уже Стивен Кэмпфер, который всю «регулярку» наглядно показывал, как «Ак Барсу» с ним повезло. Эти голы окончательно «прибили» казанцев, и в третьем периоде «барсы» уже почти не играли.

- Быстрый гол пропустили, но все-таки сумели отыграться. Конечно, в плей-офф такие вещи, как два гола в меньшинстве, здорово заводят команду. Этот момент явно мобилизовал «Авангард», поэтому у нас даже шансов не было в заключительном периоде. Два ключевых гола пропустили, ждешь своих голов, но получилось наоборот. Проиграли из-за этого игру», - признал Квартальнов.

Массовый исход иностранцев из КХЛ может дать шанс Квартальнову на спасение

Ситуация с легионерами может повториться в гостевых матчах с «Авангардом». Никто не удивится, если Квартальнов «зачехлит» Уила в запаса, и на игру в Балашихе «Ак Барс» выйдет с одним Кэмпфером из всего легионерского набора. Или вообще без иностранцев.

Если не произойдет чуда, то в «Ак Барсе» возможны любые кардинальные перемены по завершении сезона Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

Кстати, спасательным кругом для Квартальнова в серии с «Авангардом» может стать как раз массовый исход легионеров из КХЛ. Рисунок игры омичей определяют именно иностранцы, тогда как Квартальнову они в плей-офф исторически лишь мешают. «1+1» сложить довольно легко. Если представить команды без легионеров, то ход серии между «ястребами» и «барсами» может круто развернуться. Есть, конечно, фактор Хартли, но один в поле не воин.

В целом же сезон для «Ак Барса» может завершится неожиданно быстро. Пессимисты (или реалисты) предсказывали вылет во втором раунде от «Магнитки», но ситуация складывается еще хуже. Если не произойдет чуда, то в «Ак Барсе» возможны любые кардинальные перемены по завершении сезона.