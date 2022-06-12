Стал известен тренерский штаб клуба-новичка ВХЛ-Б «Феникса» из Казани

Клуб-дебютант первенства Высшей хоккейной лиги (ВХЛ-Б), казанский «Феникс» определился с тренерским штабом команды. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, главным тренером клуба станет экс-хоккеист «Автомобилиста» Виктор Калачик. Ассистентами наставника станут бывший тренер системы «Ак Барса» Дмитрий Балмин, а также воспитанник «Нефтехимика» Алексей Угаров, тренером по вратарям будет назначен воспитанник «Ак Барса» Руслан Ризаев.

Кроме того, у «Феникса» также будет своя команда в Юношеской хоккейной лиге (ЮХЛ).

Сообщается, что базироваться обе команды будут в спортивном комплексе «Форвард» на ул. Химиков, а финансирование клуба будет осуществляться в частном порядке – Малой нефтяной компанией Татарстана (МНКТ).

В будущем новоиспеченный клуб планирует играть в ВХЛ, однако участие будет связано с поиском нового дворца, соответствующего требованиям Лиги.

Ранее стало известно, что тренером «Феникса» стал бывший защитник «Ак Барса» Степан Захарчук.