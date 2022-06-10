Экс-защитник «Ак Барса» Захарчук стал тренером клуба ВХЛ

Бывший защитник «Ак Барса» Степан Захарчук стал тренером в клубе Высшей хоккейной лиги (ВХЛ-Б) «Феникс» из Казани. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, специалист займет пост наставника по работе с защитниками.

Стоит отметить, что Захарчук является бывшим хоккеистом «Ак Барса» и обладателем Кубка Гагарина в 2010 году в составе казанского клуба.

Всего в КХЛ 35-летний защитник провел 520 матчей, в которых он набрал 102 очка, забив 28 голов и отдав 74 результативные передачи, а также заработав общий показатель полезности «+34».

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