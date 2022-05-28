Стал известен полный состав участников Российской Премьер-лиги сезона 2022/23

Стал известен состав всех клубов-участников Российской Премьер-лиги следующего сезона. Произошло это после того, как «Оренбург» по сумме двух матчей победил «Уфу» (2:2, 2:1) и завоевал право выступать в РПЛ на следующий сезон.

Чуть ранее прописку в элите сохранили и «Химки», разгромив в ответной игре хабаровский СКА со счетом 3:0 (3:1 – по сумме двух матчей).

Стоит отметить, что напрямую из ФНЛ в РПЛ вышли московское «Торпедо» и воронежский «Факел», а в обратном направлении последовали казанский «Рубин» и тульский «Арсенал».

Таким образом, определились все участники Российской Премьер-лиги сезона-2022/23.

«Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Ахмат», «Крылья Советов», «Ростов», «Спартак», «Нижний Новгород», «Урал», «Химки», «Оренбург», «Торпедо», «Факел».

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал первое интервью после вылета в ФНЛ.