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Спорт
14 февраля 2022  14:25
Дамир Садриев

Стал известен состав сборной России по биатлону на мужскую эстафету в Пекине

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Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом участников мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Участниками гонки от национальной команды РФ станут Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. 

Эстафета состоится завтра, 15 февраля, в 12.00 по московскому времени. 

Ранее российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал на Играх бронзовую медаль в гонке преследования.

#Олимпиада-2022 #Биатлон
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