Стал известен состав сборной России по биатлону на мужскую эстафету в Пекине

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом участников мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Участниками гонки от национальной команды РФ станут Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

Эстафета состоится завтра, 15 февраля, в 12.00 по московскому времени.

Ранее российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал на Играх бронзовую медаль в гонке преследования.