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Спорт
14 июня 2022  20:00
Дамир Садриев

Команда Казани проиграла 0:5 Туле и закончила выступление на чемпионате ФХР в формате 3х3

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Команда Казани завершила свое выступление на дебютном чемпионате ФХР в формате 3х3. 

Произошло это после того, как казанские хоккеисты в четвертьфинале турнира уступила команде Тулы с разгромным счетом 0:5. В составе туляков отличились Талалуев, Епишин, Ревацкий, Цыплаков и Воронков.

Стоит отметить, что на стадии 1/2 финала Тула сыграет против хоккеистов из Ярославля. В параллельной полуфинальной встрече сразятся Магнитогорск и Новосибирск.

Напомним, в групповом этапе команда из Казани заняла второе место, одержав 6 побед в 7 матчах.

Ранее казанские хоккеисты разгромили команду из Уфы со счетом 5:0. Заброшенным шайбами отметились форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков, а также Алексей Чуркин (2 шайбы), Егор Круженков и Павел Кутяков.

#хоккей #фхр
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