news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
15 февраля 2022  10:12
Дамир Садриев

Стал известен соперник сборной России по хоккею в четвертьфинале Олимпиады-2022 в Пекине

news_top_970_100

Определился соперник сборной России в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира. Им станет сборная Дании, одержавшая победу над Латвией (3:2) на стадии 1/8.

Встреча состоится завтра, 16 февраля, в 9.00 по московскому времени на арене «Укэсун Спортс-центр». 

Стоит отметить, что соперники уже встречались друг с другом на стадии группового турнира. Тогда сильнее оказалась наша национальная команда, победив датчан со счетом 2:0. Отличились Павел Карнаухов и Кирилл Семенов. 

В случае победы на стадии 1/4 подопечные Алексея Жамнова в полуфинале сыграют с победителем пары Финляндия – Чехия/Швейцария. 

Напомним, ранее стало известно, что хоккеист казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков избежал дисквалификации в игре против Чехии и сможет принять участие в этом матче.

#Олимпиада-2022 #сборная россии по хоккею
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное