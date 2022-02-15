Стал известен соперник сборной России по хоккею в четвертьфинале Олимпиады-2022 в Пекине

Определился соперник сборной России в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира. Им станет сборная Дании, одержавшая победу над Латвией (3:2) на стадии 1/8.

Встреча состоится завтра, 16 февраля, в 9.00 по московскому времени на арене «Укэсун Спортс-центр».

Стоит отметить, что соперники уже встречались друг с другом на стадии группового турнира. Тогда сильнее оказалась наша национальная команда, победив датчан со счетом 2:0. Отличились Павел Карнаухов и Кирилл Семенов.

В случае победы на стадии 1/4 подопечные Алексея Жамнова в полуфинале сыграют с победителем пары Финляндия – Чехия/Швейцария.

Напомним, ранее стало известно, что хоккеист казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков избежал дисквалификации в игре против Чехии и сможет принять участие в этом матче.