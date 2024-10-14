Котяков предложил реформировать систему привлечения трудовых мигрантов

Минтруд РФ предлагает внести изменения в действующую в стране систему привлечения иностранных специалистов к работе. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил руководитель ведомства Антон Котяков.

Он считает, что патент на работу в нынешнем его виде изжил себя и нуждается в реформе.

«Свободный въезд в страну и потом длительный поиск работодателя с непонятными условиями трудоустройства — это неправильно», — сказал Котяков.

Глава Минтруда подчеркнул, что работодатели тратят средства на обучение и медицинское обследование иностранцев, при этом не имея гарантий, что работник потом не откажется трудоустраиваться.

Решением данной проблемы, по мнению Котякова, может служить возврат затраченных на него средств работающим мигрантом в случае ухода. Кроме того, предлагается часть таких расходов на начальном этапе переложить на иностранцев. В частности, подготовку документов, медобследование и обучение Котяков предлагает проводить на родине мигранта.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов в послании Госсовету республики призвал упорядочить работу с мигрантами.