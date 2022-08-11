Стал известен план проведения спортивно-практической конференции «Казаныш-2022» в Казани

В Казани 12 августа в стенах Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма состоится вторая спортивно-практическая конференция «Казаныш», которая станет стартовым мероприятием празднования Дня физкультурника.

В ходе конференции состоятся пленарное заседание с участием руководителей Министерства спорта РФ и РТ, а также награждение лучших спортсменов и спортивных школ Казани по результатам 21/22 тренировочного сезона.

Предварительный план проведения мероприятия:

8.30 – 9.00 Регистрация награждаемых

9.15 – 10.00 Награждение

10.30 – 12.00 Пленарное заседание с награждением спортсменов

13.00 – 14.30 Сессия «Отраслевое управление. Новые реалии»

13.00 – 14.30 Сессия «Конфликтология»

13.00 – 14.30 Сессия «Научно-практическая. Спорт и образование»

14.45 – 15.00 Презентация Кубка «Казаныш»

Стоит отметить, что на конференции планируется участие более 350 делегатов.

Ранее о возможном создании нового турнира под названием «Казаныш» высказался председатель Комитета физической культуры и спорта Казани Альберт Салихов.