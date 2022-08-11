Стал известен план проведения спортивно-практической конференции «Казаныш-2022» в Казани
В Казани 12 августа в стенах Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма состоится вторая спортивно-практическая конференция «Казаныш», которая станет стартовым мероприятием празднования Дня физкультурника.
В ходе конференции состоятся пленарное заседание с участием руководителей Министерства спорта РФ и РТ, а также награждение лучших спортсменов и спортивных школ Казани по результатам 21/22 тренировочного сезона.
Предварительный план проведения мероприятия:
8.30 – 9.00 Регистрация награждаемых
9.15 – 10.00 Награждение
10.30 – 12.00 Пленарное заседание с награждением спортсменов
13.00 – 14.30 Сессия «Отраслевое управление. Новые реалии»
13.00 – 14.30 Сессия «Конфликтология»
13.00 – 14.30 Сессия «Научно-практическая. Спорт и образование»
14.45 – 15.00 Презентация Кубка «Казаныш»
Стоит отметить, что на конференции планируется участие более 350 делегатов.
Ранее о возможном создании нового турнира под названием «Казаныш» высказался председатель Комитета физической культуры и спорта Казани Альберт Салихов.