В Татарстане может быть учрежден новый спортивный турнир под единым брендом «Казаныш»

В Казани планируют учредить новый турнир под названием «Казаныш». Он объединит сразу несколько видов спорта и участников со всей республики. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель Комитета физической культуры и спорта Казани Альберт Салихов.

«На конференции 12 августа мы расскажем о планах города Казани с сфере спорта на 2023 год, а также представим новый кубок для турнира «Казаныш». У нас в этом году уже стартует серия спортивных мероприятий. Мы создадим новый турнир по нескольким видам спорта под единым брендом», – отметил спикер.

Кроме того, на конференции «Казаныш», которая пройдет в столице Татарстана 12 августа, наградят казанских спортсменов, которые в этом году заняли первые места на Всероссийских соревнованиях, а также расскажут о проделанной работе с сфере спорта и физкультуры в 2022 году и планах на будущий год.