Стал известен лауреат Нобелевской премии мира

Нобелевскую премию мира в 2024 году получила японская организация Nihon Hidankyo, основанная пережившими ядерные бомбардировки Вооруженными силами США городов Хиросима и Нагасаки в 1945 году. В настоящее время объединение входит в число сторонников запрета ядерного оружия по всему миру.

В Норвежском нобелевском комитете объяснили, что данное объединение получило премию «за свои усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию свидетельскими показаниями того, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано снова».

Ранее стало известно, что лауреатом Нобелевской премии по литературе стала южнокорейская писательница Хан Ган.