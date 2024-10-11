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Общество 11 октября 2024 12:35

Стал известен лауреат Нобелевской премии мира

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Нобелевскую премию мира в 2024 году получила японская организация Nihon Hidankyo, основанная пережившими ядерные бомбардировки Вооруженными силами США городов Хиросима и Нагасаки в 1945 году. В настоящее время объединение входит в число сторонников запрета ядерного оружия по всему миру.

В Норвежском нобелевском комитете объяснили, что данное объединение получило премию «за свои усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию свидетельскими показаниями того, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано снова».

Ранее стало известно, что лауреатом Нобелевской премии по литературе стала южнокорейская писательница Хан Ган.

#нобелевский лауреат #нобелевская премия #Япония
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