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Стал известен лауреат Нобелевской премии мира
Нобелевскую премию мира в 2024 году получила японская организация Nihon Hidankyo, основанная пережившими ядерные бомбардировки Вооруженными силами США городов Хиросима и Нагасаки в 1945 году. В настоящее время объединение входит в число сторонников запрета ядерного оружия по всему миру.
В Норвежском нобелевском комитете объяснили, что данное объединение получило премию «за свои усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию свидетельскими показаниями того, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано снова».
Ранее стало известно, что лауреатом Нобелевской премии по литературе стала южнокорейская писательница Хан Ган.
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