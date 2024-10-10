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Культура 10 октября 2024 14:16

Нобелевскую премию по литературе получила писательница из Южной Кореи

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Южнокорейская писательница Хан Ган стала обладательницей Нобелевской премии по литературе. Об этом сообщает комитет премии.

Отмечается, что Хан Ган отмечена за «насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и отражает хрупкость человеческой жизни», и является первой в Южной Корее, кому присудили Нобелевскую премию по литературе.

Является обладательницей Международной Букеровской премии — за роман «Вегетарианка» (2016 год), премией Медичи — за роман «Не прощаюсь» (2021 год) и других наград.

#нобелевская премия
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