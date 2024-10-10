Нобелевскую премию по литературе получила писательница из Южной Кореи

Южнокорейская писательница Хан Ган стала обладательницей Нобелевской премии по литературе. Об этом сообщает комитет премии.

Отмечается, что Хан Ган отмечена за «насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и отражает хрупкость человеческой жизни», и является первой в Южной Корее, кому присудили Нобелевскую премию по литературе.

Является обладательницей Международной Букеровской премии — за роман «Вегетарианка» (2016 год), премией Медичи — за роман «Не прощаюсь» (2021 год) и других наград.