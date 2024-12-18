Стал известен график работы елочных городков Казани в новогодние праздники

В новогодние праздники елочные городки в столице Татарстана будут работать до 22.00, а в саму новогоднюю ночь — до трех часов утра. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

«Все городские елки с открытия будут работать до 22.00, затем иллюминация будет минимализирована. А в новогоднюю ночь режим работы будет продлен до трех утра. Сама программа будет завершаться в два часа, затем у людей будет время пофотографироваться и погулять в городках», — пояснил он.

Елочные городки начнут открываться с 20 декабря, а центральная елка у Центра семьи «Казан» откроется 24 декабря.