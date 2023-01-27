Минздрав РТ переедет в новое здание, его место займет штаб «Движения первых»

Штаб Всероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» расположится по адресу Островского, 11, где сейчас базируется Минздрав Татарстана. Об этом сообщил помощник Президента РТ, возглавляющий новое движение в республике, Тимур Сулейманов.

«На Островского, 11 наше движение будет заезжать в ближайшее время. Сейчас там располагается Министерство здравоохранения Татарстана. Минздрав РТ в ближайшие время обретет новое пространство, а в этом большом особняке площадью около 2 тыс. квадратных метров будет обитать „Движение первых“», — сообщил собеседник агентства.

Он пояснил, что штаб будет разделен на две части: в первой расположится административный корпус движения, а вторая станет общественным пространством.

Напомним, что указ о создании молодежного движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин.