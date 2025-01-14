США хотят вывести из строя газопровод «Турецкий поток» — Лавров

США планируют вывести из строя газопровод «Турецкий поток». Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в прошлом году.

«У меня убеждение очень крепкое: не нужен никакой конкурент Соединенным Штатам ни в одной области, начиная с энергетики, где они ничтоже сумняшеся дают добро на осуществление террористических мероприятий по разрушению основы энергетического благополучия Европейского союза», — заявил министр.

Глава российского МИД также считает, что именно США «науськивают своих украинских клиентов на то, чтобы сейчас вслед за "Северными потоками" еще и "Турецкий поток" вывести из строя».

На конференции Лавров уделил много внимания США и избранному Президенту страны Дональду Трампу. Например, министр иностранных дел РФ сообщил, что российская сторона не получала предложений от США о встрече Президента РФ Владимира Путина и Трампа.