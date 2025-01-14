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Политика 14 января 2025 13:37

Москва не получала предложений от США о встрече Путина и Трампа — Лавров

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Российская сторона не получала предложений от США о встрече Президента РФ Владимира Путина и избранного лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в прошлом году.

«Мы будем ждать конкретных инициатив. Президент Путин многократно говорил, что он готов встретиться, но пока предложений не было», – заявил российский министр.

Лавров признался, что слышал о желании Трампа встретиться с Путиным, но «сначала надо заехать в офис». Он имел ввиду, что нужно дождаться инаугурации избранного Президента и официального вступления в должность.

Ранее Лавров высказался о лжи НАТО в вопросе нерасширения альянса на восток.

#Сергей Лавров #Владимир Путин #Дональд Трамп #Россия и США
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