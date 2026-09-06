США хотят прорыва в переговорах с Киевом до зимы

В Мариинском дворце в Киеве 6 сентября прошли переговоры спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с украинскими властями. Это первый визит американских переговорщиков на Украину – они прибыли на поезде из Польши на следующий день после трехчасовой встречи с Владимиром Путиным в Москве.

С украинской стороны участвовали Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак, руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Переговоры прошли в несколько этапов – позже к ним присоединились советники по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии.

Уиткофф назвал диалог содержательным и важным, отметив, что американская делегация «вдохновлена» результатами. Кушнер передал привет от Дональда Трампа и сообщил, что президент США поручил подготовить мирный пакет по Украине. Американская сторона выразила желание вернуться к трехстороннему формату переговоров с участием России и Украины, который, по словам Кушнера, позволяет вести прямой диалог всем сторонам.

На встрече в Кремле накануне, по словам Уиткоффа, прозвучали новые идеи по урегулированию. Зеленский сообщил, что стороны обсудили гарантии безопасности и экономические гарантии для Украины. Главный нерешенный вопрос – территориальный.

Уиткофф и Кушнер заявили украинской стороне, что хотели бы добиться прорыва до зимы, однако источники допускают, что завершить боевые действия к этому сроку вряд ли удастся.