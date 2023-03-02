Лавров заявил, что Запад без зазрения совести «хоронит зерновую сделку»

Запад без зазрения совести «хоронит» инициативу генсека ООН по безвозмездной передаче российских удобрений и зерна странам Африки. Таким мнением поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании глав МИД G20 в Нью-Дели. Об этом сообщает РИА Новости.

«Запад без зазрения совести хоронит известную гуманитарную инициативу генсекретаря ООН», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, как бы страны ЕС ни пытались убедить всех в обратном, они целенаправленно создают по всему миру препятствия для вывоза российской сельхозпродукции.

Напомним, что впервые зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года между Россией, Турцией, ООН и Украиной. Предполагалось, что она будет действовать 120 дней, однако в ноябре ее продлили на такой же срок. На этот раз договоренности действуют до марта этого года. При этом Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что суда с продовольствием, которое должно поступать в нуждающиеся страны, как правило, проходит мимо них.