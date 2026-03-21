США выдали лицензию на продажу находящейся в море иранской нефти

Соединенные Штаты временно, на 30 дней, отменили санкции на приобретение иранских энергоносителей, уже загруженных на танкеры. Об этом сообщает агентство Reuters.

В лицензии, опубликованной на сайте американского Министерства финансов накануне, указано, что разрешаются все операции, необходимые для продажи, доставки или разгрузки сырой нефти и нефтепродуктов иранского происхождения, загруженных на суда не позднее 0.01 20 марта 2026 года (7.01 по Москве).

Ограничения сняты в том числе с танкеров, которые сами находятся под санкциями. Данное разрешение будет действовать до 0.01 19 апреля текущего года. Запрещенными остаются любые операции с компаниями, так или иначе связанными с Северной Кореей, Кубой, Крымом, Донецкой и Луганской народными республиками.

Министр финансов США Скотт Бессент в социальной сети X (прежде Twitter) пояснил, что эта мера позволит оперативно поставить на мировые рынки около 140 млн баррелей нефти и, соответственно, снизить нагрузку на энергоснабжение.

По словам Бессента, иранские баррели фактически будут использоваться «против Тегерана», позволяя продолжать операцию «Эпическая ярость», а иранским властям «будет трудно» получить доступ к доходам от продажи этих углеводородов.

Всего Штаты рассчитывают вывести на мировой рынок около 440 млн баррелей нефти. «Любые краткосрочные потрясения сейчас в итоге приведут к долгосрочным экономическим выгодам для американцев, потому что без безопасности нет процветания», – выразил уверенность министр.

Вместе с тем, замечает Reuters, специалисты предупреждают: ослабление санкций вызывает опасения из-за быстрого исчерпания экономических инструментов сдерживания цен на нефть.