США ввели визовые ограничения против более чем 600 граждан РФ

Государственный департамент Соединенных Штатов ввел визовые ограничения против 635 граждан России. Об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

По мнению американской стороны, все эти лица имеют отношение к «подавлению инакомыслия в России и за рубежом» и «деятельности, угрожающей территориальной целостности Украины».

Госдепартамент США также ввел визовые ограничения в отношении трех российских должностных лиц «за причастность к грубым нарушениям прав человека» и еще 17 человек, «ответственных за подрыв демократии в Беларуси».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минфин США ввел санкции против первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой и еще 28 физических лиц, а также 40 юридических лиц.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали вводить санкции против России. Многие иностранные компании приостановили деятельность на территории РФ.