«Шо, опять?»: КАМАЗ отреагировал на санкции США

КАМАЗ отреагировал на введение санкций со стороны США, выложив в официальном канале пресс-службы предприятия фрагмент из советского мультфильма «Жил-был пёс».

«Шо, опять?», – произносит волк в заснеженном лесу.

Ранее сообщалось, что Минфин США расширил санкции против российских физических и юридических лиц. В список попало и ПАО «КАМАЗ», которое до этого было в санкционных списках ЕС и Великобритании.

Также сообщалось, что накануне из-за санкций КАМАЗ выкупил производство тормозных систем с оборотом около 4 млрд рублей в год у немецкого Knorr-Bremse и переименовал компанию. Подробнее – в материале «Татар-информа».