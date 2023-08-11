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США ввели санкции против Михаила Фридмана, Петра Авена и РСПП
Минфин США расширил список антироссийских санкций. В обновленный перечень рестрикций, опубликованный на сайте ведомства, попали предприниматели, основатели «Альфа-групп» Михаил Фридман и Петр Авен, в числе организаций – Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).
Помимо этого, ограничения затронули Германа Хана и Алексея Кузьмичева, которые также входят в число основателей «Альфа-групп».
У включенных в «черный список» физлиц и организаций заблокируют все активы и запретят им заключать сделки с резидентами страны. Компании, которые будут сотрудничать с теми, кого затрагивают рестрикции, также рискуют попасть под ограничения.
Напомним, на прошлой неделе США второй раз ввели санкции против Российской академии наук и ее структур, в том числе – Казанского научного центра РАН.
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