США повторно ввели санкции против Казанского научного центра РАН

Минфин США ввел санкции против Российской академии наук и ее структур. Так, в списке оказался и Казанский научный центр РАН, ограничения против которого уже вводились в этом июле.

Помимо него, под санкции попали Институт общей физики им А.М. Прохорова, Институт физики твердого тела имени Ю.А. Осипьяна.

В предыдущий раз вместе с Казанским научным центром в санкционный список американского Минфина включили Казанский пороховой завод.