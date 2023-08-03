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США повторно ввели санкции против Казанского научного центра РАН
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Минфин США ввел санкции против Российской академии наук и ее структур. Так, в списке оказался и Казанский научный центр РАН, ограничения против которого уже вводились в этом июле.
Помимо него, под санкции попали Институт общей физики им А.М. Прохорова, Институт физики твердого тела имени Ю.А. Осипьяна.
В предыдущий раз вместе с Казанским научным центром в санкционный список американского Минфина включили Казанский пороховой завод.
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