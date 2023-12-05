Минпромторг США ввел санкции против производителей БПЛА и моторных лодок из ОЭЗ «Алабуга»

Проекты по производству моторных лодок и беспилотников «Дельфин Алабуга» и «Альбатрос» попали под санкции Минпромторга США. Об этом сообщает ТАСС.

Ограничения введены против 28 юрлиц из России, в том числе авиакомпании «Северо-Запад», «РосАэро» и «Альбатрос». Также в список попали «Электроком ВПК» и «ИНЕЛСО».

Оказались под санкциями и несколько зарубежных фирм: из Армении, Нидерландов, Белоруссии, Бельгии, ФРГ, Казахстана, Кипра, КНР.

Производство моторных лодок и в «Алабуге» открылось в январе этого года. В церемонии принял участие Раис республики Рустам Минниханов. Производство БПЛА компании «Альбатрос» также началось в первом квартале этого года.