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Экономика 5 декабря 2023 21:23

Минпромторг США ввел санкции против производителей БПЛА и моторных лодок из ОЭЗ «Алабуга»

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Проекты по производству моторных лодок и беспилотников «Дельфин Алабуга» и «Альбатрос» попали под санкции Минпромторга США. Об этом сообщает ТАСС.

Ограничения введены против 28 юрлиц из России, в том числе авиакомпании «Северо-Запад», «РосАэро» и «Альбатрос». Также в список попали «Электроком ВПК» и «ИНЕЛСО».

Оказались под санкциями и несколько зарубежных фирм: из Армении, Нидерландов, Белоруссии, Бельгии, ФРГ, Казахстана, Кипра, КНР.

Производство моторных лодок и в «Алабуге» открылось в январе этого года. В церемонии принял участие Раис республики Рустам Минниханов. Производство БПЛА компании «Альбатрос» также началось в первом квартале этого года.

#санкции #ОЭЗ Алабуга
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