США ввели санкции против 12 компаний из России за поставки беспилотников военным

США ввели экспортные ограничения против 12 российских и одной узбекской компании. Все юрлица обвиняются в закупках и поставках беспилотников для военнослужащих. Об этом говорится в заявлении Министерства торговли Штатов.

Действия компаний признаны «противоречащими интересам нацбезопасности либо внешней политике США».

Санкции введены против техцентра Windeq и ZALA Aero Group, OOO OMP и других российских фирм, а также компании из Узбекистана Mvizion.

Ранее Президент Владимир Путин отметил, что западные страны фактически исчерпали потенциал санкционной агрессии против России. В этих условиях опасно, что от рестрикций они могут перейти к диверсиям и актам саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры.