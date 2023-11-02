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Руc Тат
Политика 2 ноября 2023 16:51

США ввели санкции против 12 компаний из России за поставки беспилотников военным

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США ввели экспортные ограничения против 12 российских и одной узбекской компании. Все юрлица обвиняются в закупках и поставках беспилотников для военнослужащих. Об этом говорится в заявлении Министерства торговли Штатов.

Действия компаний признаны «противоречащими интересам нацбезопасности либо внешней политике США».
Санкции введены против техцентра Windeq и ZALA Aero Group, OOO OMP и других российских фирм, а также компании из Узбекистана Mvizion.

Ранее Президент Владимир Путин отметил, что западные страны фактически исчерпали потенциал санкционной агрессии против России. В этих условиях опасно, что от рестрикций они могут перейти к диверсиям и актам саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры.

#санкции США #беспилотники
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