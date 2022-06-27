США введут визовые санкции против порядка 500 чиновников из России

В США введут визовые ограничения против порядка 500 российских чиновников в связи с конфликтом на Украине. Блокирующие санкции также коснутся «частных военных компаний», некоторых военных подразделений и чиновников на территории Украины, взятых под контроль российскими войсками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенную справку Белого дома.

«Государство наложит визовые ограничения примерно на 500 должностных лиц в связи с нарушением суверенитета, а также угрозой ему и территориальной целостности или политической независимости Украины», – сказано в документе.

Кроме того, Министерство торговли США наложит ограничения на деятельность компаний, помогавших РФ в обходе санкций, запретив им приобретать товары и технологии американского производства. В частности, полупроводники.

Ранее Япония внесла в черный список еще 70 российских граждан и запретила импорт российского золота.

После того как Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, страны Запада начали ужесточать ограничения против РФ.