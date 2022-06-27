Япония запретила импорт российского золота и внесла в черный список еще 70 россиян

Япония вновь расширила антироссийские санкции, в «черный список» попали еще 70 россиян и 90 организаций. Новые рестрикции, в том числе торговые ограничения, анонсировал премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает телеканал NHK.

Япония вводит ограничение на предоставление трастовых и бухгалтерских услуг, а также запрещает импорт российского золота. Персональные санкции затронут еще 70 россиян и 90 организаций, связанных с военно-промышленным комплексом РФ. Их счета в Японии заблокируют.

После того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе, Япония вводила несколько пакетов антироссийских санкций. В частности, запрещен экспорт в РФ техники для промышленности, высокотехнологичного оборудования, также под рестрикции попали Центробанк и финансовые организации. Персональные санкции введены против крупных российских предпринимателей.

О запрете на импорт российского золота в конце минувшей недели договорились также страны G7.