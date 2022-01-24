Госдеп заявил, что после отъезда части дипломатов посольство США в Киеве продолжит работу

Несмотря на предстоящий отъезд части американских дипломатов, посольство США в Киеве продолжит работу в штатном режиме. Об этом заявила в воскресенье высокопоставленный представитель госдепартамента, передает РИА Новости.

По ее словам, посольство США в Киеве будет работать, чтобы на фоне продолжающегося кризиса поддержать Украину.

«Мы продолжаем подтверждать нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины... Могу сказать, что посольство США в Киеве продолжит бесперебойную работу, чтобы поддержать Украину в этот критический момент», — прокомментировала ситуацию в ходе специального брифинга представитель госдепа США.