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Ру Тат
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Политика
24 января 2022  07:14

Госдеп заявил, что после отъезда части дипломатов посольство США в Киеве продолжит работу

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Несмотря на предстоящий отъезд части американских дипломатов, посольство США в Киеве продолжит работу в штатном режиме. Об этом заявила в воскресенье высокопоставленный представитель госдепартамента, передает РИА Новости.

По ее словам, посольство США в Киеве будет работать, чтобы на фоне продолжающегося кризиса поддержать Украину.

«Мы продолжаем подтверждать нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины... Могу сказать, что посольство США в Киеве продолжит бесперебойную работу, чтобы поддержать Украину в этот критический момент», — прокомментировала ситуацию в ходе специального брифинга представитель госдепа США.

#Украина #Госдеп США
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