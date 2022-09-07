США уверяют, что Индия присоединится к ограничению цен на российскую нефть

Индия готова к сотрудничеству при установлении потолка цен на российскую нефть. Ее сигналы звучат «обнадеживающе», заверяет глава Минфина США Уолли Адейемо. Об этом сообщает РИА Новости.

«На выходных я получил обнадеживающее сообщение от министра нефти Индии о том, что они обсуждают присоединение [к ограничению цен]», — подчеркнул министр.

Economic Times заявляло, что Индия изучит возможность поддержки предложения США лишь тогда, когда получит гарантии поставок от Венесуэлы и Ирана.

Ранее министры финансов стран «Группы семи» договорились ввести «лимит цен» на российскую нефть.

Как заявил вице-премьер Александр Новак, Москва не будет поставлять сырье в те государства, которые поддержат эту меру. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что в случае введения ценовых ограничений топливо пойдет только в те страны, которые работают на рыночных условиях.

Ужесточение санкций против России началось после объявления специальной военной операции в Донбассе Президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля.