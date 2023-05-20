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США сняли санкции с основателя компании IBS Карачинского
Соединенные Штаты впервые с начала широкомасштабных боевых действий на Украине сняли санкции с российского предпринимателя. Речь идет об Анатолии Карачинском, сооснователе одной из крупнейших в РФ IT-компаний — IBS Group, следует из сообщения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
В апреле 2022 года Карачинский оказался включен в санкционный список — из-за того, что был членом наблюдательного совета банка «Открытие». Уже в мае он вышел из совета директоров IBS Group. В июне бизнесмен и вовсе продал свою долю в группе компаний менеджменту IBS.
В 2021 году Анатолий Карачинский с состоянием в 800 млн долларов занимал 149-е место в рейтинге самых богатых предпринимателей России по версии журнала Forbes.
Причины исключения бизнесмена из санкционного списка не раскрываются. Вместе с ним из него были удалены независимый директор Совкомбанка Жоэль Лотье и яхта Axioma, которую американские власти связывали с предпринимателем Дмитрием Пумпянским.
Ходившую под флагом Мальты Axioma арестовали в Гибралтаре в марте 2022-го после введения Великобританией санкций против Пумпянского. Яхта оказалась задержана по требованию американского банка JPMorgan. В банке утверждали, что принадлежащая бизнесмену фирма Pyrene Investments должна JPMorgan 20 млн долларов.
В сентябре конфискованная яхта ориентировочной стоимостью в 77 млн долларов была продана на аукционе за 37,5 млн долларов, имя покупателя не объявлялось. Возможно, исключение Axioma из санкционного перечня вызвано именно ее продажей.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что США ввели санкции против «Элекона» и Зеленодольского завода имени Горького.
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