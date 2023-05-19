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Политика 19 мая 2023 16:53

США ввели санкции против «Элекона» и Зеленодольского завода им. Горького

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Минторг США ввел санкции в отношении 69 компаний из России и 70 организаций, связанных с ней. Это предприятия, работающие в сфере ВПК, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В списке оказались и предприятия из Татарстана, к примеру Зеленодольский завод им. Горького, АО «Завод Элекон». Помимо них, под ограничения попали «Тулмашзавод», Заволжский завод гусеничных тягачей, электромеханический завод «Купол», Ульяновский патронный завод, компании из Армении, Киргизии.

По документу, опубликованному на сайте американского ведомства, для этих предприятий вводят дополнительные ограничения на экспортные сделки, реэкспорт и трансфер с участием предприятий, которые попали в черный список США.

#санкции США #Зеленодольский завод им. А.М. Горького #элекон
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