США решили не вводить пошлины на товары из Колумбии в обмен на прием мигрантов

Богота согласилась принимать депортируемых из Соединенных Штатов нелегальных мигрантов, из-за чего Вашингтон решил не вводить пошлины в 25% на товары из Колумбии. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает агентство Bloomberg.

По словам Ливитт, южноамериканская страна «согласилась со всеми условиями Президента [Дональда] Трампа, включая безоговорочное принятие всех нелегальных иммигрантов из Колумбии, возвращающихся из Соединенных Штатов, в том числе на американских военных самолетах, без ограничений и задержек».

Соответственно, если соглашение не будет нарушено, указ о тарифах и санкциях так и не будет подписан. Вместе с тем пока сохранятся другие ограничительные меры, анонсированные Трампом, передает агентство The Associated Press.

Визовые ограничения против колумбийских чиновников будут сохранены до тех пор, пока первый самолет с депортированными не приземлится в латиноамериканской стране. Также до этого момента будет производиться усиленный таможенный досмотр товаров из Колумбии, пояснила представитель администрации США.

Накануне Президент Колумбии Густаво Петро запретил двум американским военно-транспортным самолетам, перевозящим депортированных колумбийцев, приземлиться на территории страны. Именно в ответ на этот отказ принимать самолеты с нелегальными мигрантами и пригрозил пошлинами Трамп.

Петро отреагировал на эти угрозы обещанием отправить за депортируемыми соотечественниками свой президентский самолет, а также заявлением о введении ответных пошлин в 25% на американские товары.

Впрочем, теперь колумбийский лидер перепостил в социальной сети X (прежде Twitter) заявление Белого дома об отказе от введения пошлин. Именно в этой соцсети и развернулась ранее перепалка между ним и Дональдом Трампом.