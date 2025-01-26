Трамп ввел пошлины 25% на все товары из Колумбии из-за ситуации с мигрантами

Соединённые Штаты в воскресенье ввели санкции и 25-процентные пошлины на все товары из Колумбии из-за отказа Боготы принять депортированных мигрантов. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, двум рейсам по репатриации из США, где везли очень много нелегалов, не разрешили приземлиться в Колумбии.

«Отказ (отданный президентом Колумбии Густаво - ред.) Петро по этим рейсам поставил под угрозу национальную и общественную безопасность Соединенных Штатов, поэтому я поручил своей администрации немедленно принять следующие срочные и решительные ответные меры», - написал Трамп (перевод по РИА «Новости»).

Также президент США отметил, что пошлины в 25% на товары из Колумбии поднимут до 50% в течение недели. Американский лидер подчеркнул, что это только начало. По его словам, Вашингтон не позволит Боготе нарушать обязательства по приему депортированных из Штатов граждан Колумбии.