США решили не возвращать российским бизнесменам арестованные активы

Власти Соединенных Штатов не станут возвращать замороженные активы российских бизнесменов их владельцам. Об этом решении рассказал помощник Президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Цитату привел журналист Bloomberg Джордан Фабиан в Twitter.

«Поскольку мы арестовываем эти активы, наша цель заключается не в том, чтобы вернуть их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше», — привел слова Салливана корреспондент агентства Bloomberg Джордан Фабиан в своем Twitter’е.

По словам помощника Президента США по нацбезопасности, американская администрация активно работает, чтобы попавшие под санкции предприниматели не смогли вернуть себе дорогостоящие яхты и дома.

При этом позднее Белый дом не стал уточнять, будут ли арестованные активы бизнесменов из России проданы, а вырученные средства направлены на восстановление экономики Украины, отмечает ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции, введенные против России. Ограничительные меры затронули десятки крупных российских предпринимателей.