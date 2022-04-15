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Ру Тат
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Политика
15 апреля 2022  00:49

США решили не возвращать российским бизнесменам арестованные активы

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Власти Соединенных Штатов не станут возвращать замороженные активы российских бизнесменов их владельцам. Об этом решении рассказал помощник Президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Цитату привел журналист Bloomberg Джордан Фабиан в Twitter.

«Поскольку мы арестовываем эти активы, наша цель заключается не в том, чтобы вернуть их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше», — привел слова Салливана корреспондент агентства Bloomberg Джордан Фабиан в своем Twitter’е.

По словам помощника Президента США по нацбезопасности, американская администрация активно работает, чтобы попавшие под санкции предприниматели не смогли вернуть себе дорогостоящие яхты и дома.

При этом позднее Белый дом не стал уточнять, будут ли арестованные активы бизнесменов из России проданы, а вырученные средства направлены на восстановление экономики Украины, отмечает ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции, введенные против России. Ограничительные меры затронули десятки крупных российских предпринимателей.

#санкции против россии
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